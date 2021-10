2. Liga kompakt: Tabellenführer St. Pauli baut Vorsprung aus – Kiel nur Remis bei Rapp-Debüt

1. FC Heidenheim – FC St. Pauli 2:4 (1:0)

Wichtiger Sieg für den FC St. Pauli: Die "Kiezkicker" haben sich am Samstag beim Auswärtsspiel in Heidenheim nach Rückstand zurück gekämpft und mit dem 4:2-Sieg die Tabellenführung in der 2. Bundesliga ausgebaut. Dem Team von Trainer Timo Schultz reichte eine gute zweite Halbzeit, um bei den Brenzstädtern drei Punkte einzutüten. Die Doppelpacks von Guido Burgstaller (55., 60.) und Maximilian Dittgen (56., 81.) ließen die Partie nach dem frühen Tor von Heidenheims Tobias Mohr (4.) kippen und die Hamburger nun mit drei Punkten Vorsprung von der Spitze grüßen.

Anzeige

Dabei erlebte die Schultz-Elf zunächst einen Durchgang zum Vergessen. St. Pauli ließ in Heidenheim von Beginn an die Griffigkeit vermissen, die das Team zuletzt auszeichnete. Die Gastgeber bestraften das in Person von Mohr früh: Mehrere St. Pauli-Verteidiger behinderten sich nach einem Ballverlust im Strafraum gegenseitig und bereiteten Mohr so keine Mühe, zum 1:0 einzuschieben (4.). Auch in der Folge hatte der FCH mehr vom Spiel wie auch die besseren Chancen. Insbesondere Christian Kühlwetter tauchte immer wieder vor dem Pauli-Tor auf, konnte die Führung aber nicht ausbauen.

Die Halbzeitansprache von Pauli-Coach Schultz schien dann auf Anhieb Wirkung zu zeigen. St. Pauli zeigte sich stark verbessert – und glich dann auch schnell aus: Burgstaller verwertete einen Ball aus dem Mittelfeld in bester Strafraumstürmer-Manier (55.). Das Tor hielt auch der VAR-Überprüfung wegen eines vermeintlichen Handspiels statt. Direkt mit der nächsten Aktion zeigten sich die "Kiezkicker" dann eiskalt: Nach Balleroberung trieb Burgstaller den Ball bis zum Strafraum, flankte dann auf Dittgen, der die Führung besorgte (56.). Keine fünf Minuten später verpasste Burgstaller mit seinem zweiten Treffer den nun völlig abgemeldeten Heidenheimern dann den endgültigen Gnadenstoß – und ließ den braun-weißen Anhang in Euphorie beben. In der Schlussphase macht erneut Dittgen mit dem vierten Hamburger dann alles klar. Tim Kleindienst erzielte kurz vor Schlusspfiff (85.) nur noch das zweite Heidenheimer Tor.