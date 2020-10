2. Liga kompakt: Terodde rettet perfekte HSV-Bilanz – Düsseldorf kassiert Klatsche in Hannover

Hannover 96 verbesserte sich mit dem hochverdienten 3:0 (0:0)-Heimsieg gegen Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf auf den dritten Platz. Vor der bemerkenswerten Kulisse von rund 8000 Fans in der HDI Arena waren die Niedersachsen gegen erneut schwache Düsseldorfer bereits im ersten Durchgang die bessere Mannschaft, kamen jedoch nicht zwingend zum Abschluss. Nach Wiederanpfiff half eine Gelb-Rote Karte für den gerade erst eingewechselten Fortunen Matthias Zimmermann (52.). Hannover nutzte nun die sich präsentierenden Räume aus: Nach starker Vorarbeit von Genki Haraguchi schoss Florent Muslija das 1:0 (57.). Nach einem Foul von Kevin Danso an Haraguchi zeigte Schiedsrichter Bastian Dankert auf den Punkt; den Strafstoß verwandelte Marvin Ducksch mit Unterstützung des Pfostens (63.). Für die Fortuna wurde es in der Schlussphase richtig bitter, ein schlimmer Patzer von Florian Kastenmeier, der sich den Ball nach einem Rückpass ins eigene Tor legte (85.), bescherte 96 einen letztlich ungefährdeten Erfolg.

SV Darmstadt 98 - FC St. Pauli 2:2 (1:0)

Der FC St. Pauli hat in einer engagierten Schlussphase bei Aufstiegsaspirant Darmstadt 98 noch ein 2:2 (0:1) erkämpft - dabei profitierte der Nordklub allerdings von einem umstrittenen Elfmeter-Pfiff von Schiedsrichter Marco Fritz. Insgesamt hatten die Gäste aus Hamburg im ersten Durchgang mehr vom Spiel, mit dem Pausenpfiff gelang Serdar Dursun mit einem eingesprungenen Elfmeter, der an die Premier-League-Profis Bruno Fernandes und Jorginho erinnerte, allerdings die Führung für Darmstadt. Statt in der zweiten Hälfte auf den Ausgleich zu gehen, enttäuschte St. Pauli - Darmstadt war nun besser und hätte durch Dursun (56.) und Tim Skarke (60.) schon auf 2:0 stellen können. Erst in der 76. Minute gab es den Treffer - erneut durch Dursun, diesmal per Kopf (76.). St. Pauli blieb aber dran und kam durch Rico Benatelli zum Anschlusstor (80.). Nach einer diffusen Situation im Strafraum gab Fritz in der Nachspielzeit Elfmeter - eine Entscheidung, die der Videoschiedsrichter bestätigte. Rodrigo Zalazar (90.+7) verwandelte sicher zum Ausgleich.