2. Liga kompakt: Terodde schießt HSV an die Tabellenspitze - Heim-Debakel für Verfolger Fürth

Hamburger SV - SV Sandhausen 4:0 (1:0)

Der Hamburger SV ist vorerst an die Spitze der 2. Liga zurückgekehrt. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune kam gegen den SV Sandhausen zu einem 4:0 (1:0) und scheint sein zwischenzeitliches Tief mit dem nun zweiten Sieg in Serie überwunden zu haben. Den Erfolg gegen Sandhausen leitete einmal mehr Top-Torjäger Simon Terodde mit einem Doppelpack (30. und 67.) ein. Der dritte Treffer gelang Amadou Onana (78.). Den Endstand stellte Josha Vagnoman (90.+2) her. Am Mittwochabend kann der HSV allerdings schon wieder als Spitzenreiter abgelöst werden. Dafür bräuchte Holstein Kiel gegen den 1. FC Nürnberg mindestens einen Punkt. Sandhausen steht nach der nun schon siebten Niederlage der Spielzeit derweil weiter im Keller des Klassements.

