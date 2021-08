2. Liga kompakt: Terodde schießt Schalke zum Sieg - HSV patzt gegen Aufsteiger Dresden

Holstein Kiel - Schalke 04 0:3 (0:2)

Bundesliga-Absteiger Schalke 04 legte nach seiner Auftakt-Niederlage in der zweiten Liga (1:3 gegen den Hamburger SV) in Kiel einen Blitzstart hin. Schon nach zwei Minuten ging das Team von Trainer Dimitrios Grammozis bei den Störchen in Führung. Und wer anders als Simon Terodde sollte der Torschütze sein? Eine Freistoß-Flanke in den Strafraum von Thomas Ouwejan senkte sich am Fünfmeterraum der Kieler, wo Terodde sich artistisch in den Ball legte und ihn im Fallen ins linke Ecke bugsierte. Und Terodde legte nach - wieder nach einem Freistoß von Ouwejan. Ein Kieler hob das Abseits auf, der Schalke-Stürmer hielt den Fuß zum 2:0 rein (21.). Für Terodde waren es die Treffer zwei und drei im zweiten Spiel und sein 145. Zweitliga-Treffer insgesamt. Damit rückt er noch näher an die ewige Zweitliga-Bestmarke von Dieter Schatzschneider ran. Dieser erzielte für Hannover 96 und Fortuna Köln insgesamt 153 Tore. Zur zweiten Halbzeit kam Kiel besser aus den Kabinen, die Schüsse von Steven Skrzybski und Patrick Erras (53.) wurden geblockt, ein Kopfball von Erras (60.) war zu harmlos. Dann legte Schalke nach: Der Kieler Kapitän Hauke Wahl vertändelte den Ball am eigenen Sechzehner, Marius Bülter schnappt ihn sich und erzielt das 3:0 (67.).

