2. Liga kompakt: HSV siegt trotz Leistner-Rot bei Greuther Fürth - Braunschweig bezwingt Bochum

Greuther Fürth - Hamburger SV 0:1 (0:1)

Der Hamburger SV hat vorerst die Tabellenführung in der 2. Bundesliga übernommen. Das Team von Trainer Daniel Thioune setzte sich am Samstag auswärts mit 1:0 (1:0) gegen Greuther Fürth durch - und das sogar in Unterzahl. Das entscheidende Tor beim Debüt von Keeper Sven Ulreich erzielte ausgerechnet der ehemalige "Kleeblatt"-Profi Khaled Narey in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Den Nachschlag auf die ersten 45 Minuten hatte es gegeben, weil sich HSV-Mittelfeldspieler Jeremy Dudziak in einem Zweikampf mit dem Fürther Hans Nunoo Sarpei schwerer am linken Arm verletzt hatte und anschließend direkt ausgewechselt werden musste. Fast die komplette zweite Hälfte spielten die Gastgeber in Unterzahl, weil der gerade erst von einer Sperre zurückgekehrte Ersatzkapitän Toni Leistner wegen einer Notbremse die Rote Karte bekam (53.). In der Folge wackelte der HSV mehrfach, doch Ulreich hielt den Sieg fest. Die Norddeutschen stehen mit neun Punkten aus ihren ersten drei Spielen in der Tabelle vorerst ganz oben. Die Partie der Hamburger am 3. Spieltag gegen Erzgebirge Aue war wegen mehrerer Corona-Fälle beim Gegner abgesagt worden, sodass das Thioune-Team auch nach Abschluss dieses Spieltags noch eine Partie weniger absolviert haben wird als die Konkurrenz.