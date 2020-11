2. Liga kompakt: Ulreich schenkt Heidenheim Sieg gegen HSV – Fürth Erster – Hannover implodiert

1.FC Heidenheim - Hamburger SV 3:2 (2:2)

Mit neuem Trainer kehrte der Hamburger SV an den Ort zurück, wo in der vergangenen Saison der Aufstiegstraum jäh zerplatzte. Daniel Thioune versprach, sich nicht von der bittereren HSV-Vergangenheit gegen den 1. FC Heidenheim beeinflussen zu lassen. Doch seine Mannschaft zeigte sich gegen den Angstgegner der Vorsaison abermals anfällig, verlor trotz klarer Führung mit 2:3 (2:2). Die Norddeutschen hatten zunächst konzentriert und mit deutlich größeren Spielanteilen begonnen und konnten diese Überlegenheit in Tore ummünzen. Das 1:0 durch Sonny Kittel fiel indes nach einem Konter (16.), das 2:0 durch Toni Leistner nach einer Ecke (24.) - beide Male leistete Manuel Wintzheimer die Vorarbeit. Heidenheim blieb allerdings dran, kam durch Christian Kühlwetter umgehend zum Anschluss (27.). Nachdem den Gastgebern zunächst ein Treffer wegen Abseits aberkannt wurde, gelang Kühlwetter (44.) kurz vor der Pause dann der schmeichelhafte Ausgleich. Ein schwerer Patzer von HSV-Keeper Sven Ulreich, der vor seinem Tor den Ball verlor, schenkte den Gastgebern in der Nachspielzeit den Sieg - Kühlwetter schob ein (90.) - und der HSV ist die Tabellenführung los.

