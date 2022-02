2. Liga kompakt: VAR-Festival im Nordderby - Werder siegt beim HSV dank Doppel-Elfer und ist wieder Erster

Hamburger SV - Werder Bremen 2:3 (0:1)

Werder Bremen hat das prestigeträchtige Nordderby beim Hamburger SV mit 3:2 (1:0) gewonnen und Darmstadt 98 wieder von der Tabellenspitze verdrängt. In einem Spiel mit zahlreichen Unterbrechungen und wiederholtem Einsatz des Videoassistenten profitierte Werder sehr zum Ärger des HSV bei seinen ersten beiden Treffern vom technischen Hilfsmittel. Beim ersten Tor entschied Schiedsrichter Daniel Siebert nach VAR-Einsatz auf Handspiel von Jonas Meffert - Marvin Ducksch verwandelte den anschließenden Elfmeter zum 1:0 für die Gäste (10.). Ein Szenario, das sich im zweiten Durchgang in ähnlicher Form wiederholte. Dieses Mal meldete sich der Videokeller nach einer Aktion von Bakery Jatta zu Wort. Nach Ansicht der Bilder gab Siebert erneut Handelfmeter für die Bremer. Niclas Füllkrug trat anstelle von Ducksch an und traf zum 2:1 für Werder (51.).

Zwischenzeitlich schienen sich die Hamburger vom ersten Elfer-Aufreger erholt zu haben und waren durch Meffert zum 1:1 gekommen (46.). Auch dieses Tor wurde aufgrund einer möglichen Abseitsstellung vom VAR überprüft. Dieses Mal gab es grünes Licht zu Gunsten des HSV. Das dritte Bremer Tor kam dann ganz ohne Ansicht der Videobilder zu Stande. Ducksch traf mit einem Schuss aus rund 20 Metern zum 3:1 (76.). Der HSV suchte nach einer Antwort, kam aber nur noch auf einen Treffer heran. Robert Glatzel besorgte das Tor zum Endstand. Anerkannt wurde auch dieser Treffer erst nach VAR-Check. Bitterer Schlusspunkt für die Hamburger: Das vermeintliche 3:3 durch Manuel Wintzheimer in der Nachspielzeit wurde wegen einer Abseitsposition und nach Videobeweis zurückgepfiffen. Die Hamburger fielen durch die Niederlage im Klassement auf den vierten Platz zurück.