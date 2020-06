2. Liga kompakt: Stuttgart marschiert - Späte Tore schocken HSV - Dresden siegt

Dramatisches Aufstiegsrennen in der 2. Liga: Der 1. FC Heidenheim schockt den Hamburger SV und zieht am vorletzten Spieltag an den Norddeutschen vorbei auf den Relegationsrang. Während die Hamburger wie schon im Vorjahr leer ausgehen könnten, ist die Ausgangsposition des VfB Stuttgart nach einem Kantersieg in Nürnberg bestens.