2. Liga kompakt: VfB Stuttgart muss Rückschlag beim KSC hinnehmen - Hannover verliert in Darmstadt

Karlsruher SC - VfB Stuttgart 2:1 (1:1)

Der VfB Stuttgart musste im Baden-Württemberg-Derby beim Karlsruher SC an diesem Sonntag einen Rückschlag im Aufstiegsrennen einstecken. Nachdem der Hamburger SV bereits am Freitag mit 1:0 bei Dynamo Dresden gewonnen hatte, verlor die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo beim abstiegsbedrohten KSC mit 1:2. Die Schwaben rutschten damit in der Tabelle ab auf den Relegationsrang. Marvin Wanitzek (7.) brachte den KSC früh in Führung, nachdem VfB-Profi Marcin Kaminski zuvor nicht gut ausgesehen hatte. In der 34. Minute legte KSC-Profi Manuel Stiefler den Stuttgarter Silas Wamangituka im Strafraum, Nicolas Gonzalez (35.) verwandelte den fälligen Elfmeter zum Ausgleich. Doch der Favorit aus Stuttgart konnte das Spiel nicht in seine Richtung kippen, stattdessen traf Lukas Fröde sogar noch zum 2:1-Sieg für die Karlsruher. Der Vorsprung auf den 1. FC Heidenheim auf Platz vier beträgt nur einen Punkt.

Der VfB musste in der Partie erneut ohne Daniel Didavi auskommen, der aufgrund seiner Knieprobleme nicht im Kader der Schwaben stand. Didavi hatte in den vergangenen drei Partien bereits wegen einer Gelb-Rot-Sperre und dann wegen seiner Blessur gefehlt. Etwas überraschend schaffte dagegen Philipp Klement den Sprung in die Startelf des Aufstiegsfavoriten. Beim abstiegsgefährdeten KSC standen Torjäger Philipp Hofmann und Mittelfeldakteur Stiefler nach abgesessenen Gelb-Sperren in der Startelf. Der Klub springt durch den Heimsieg über den Abstiegsstrich, der 1. FC Nürnberg rutschte auf den Relegationsplatz.