2. Liga kompakt: VfB Stuttgart kassiert erste Pleite gegen Schlusslicht Wehen - KSC punktet in Darmstadt

VfB Stuttgart - SV Wehen Wiesbaden 1:2 (1:2)

Der VfB Stuttgart hat trotz Überzahl die erste Niederlage in der Saison hinnehmen müssen. Im Heimspiel gegen den bisher auswärts sieglosen Tabellenletzten SV Wehen Wiesbaden verlor das Team von Trainer Tim Walter mit 1:2 (1:2). Schon in der Anfangsphase geriet der VfB unter Druck. Der beste Zweitliga-Torschütze Manuel Schäffler brachte den Außenseiter aus Hessen in der 3. Minute in Führung. Die Stuttgarter schüttelten sich kurz und kamen schnell zum Ausgleich durch Hamadi Al Ghaddioui (11.). Doch der SVWW ließ nicht locker: Schäffler war mit seinem bereits achten Saisontreffer erneut zur Stelle und erzielte das 2:1 (18.). Nach der Pause drückte der Bundesliga-Absteiger auf den Ausgleich, doch trotz einer Roten Karte gegen Wiesbadens Daniel-Kofi Kyereh (77.) musste der VfB sich geschlagen geben. Kurz vor Schluss verpassten die Gastgeber gleich vier Chancen binnen weniger Sekunden. Der Hamburger SV kann mit einem Sieg gegen Greuther Fürth nun an Stuttgart vorbeiziehen.