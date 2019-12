2. Liga kompakt: VfL Bochum stoppt Mini-Serie von Hannover 96 - Aue besiegt Regensburg

VfL Bochum - Hannover 96 2:1 (2:0)

Bundesliga-Absteiger Hannover 96 hat eine enttäuschende Hinrunde mit einem weiteren Rückschlag beendet. Am Freitagabend verloren die Niedersachsen beim VfL Bochum mit 1:2 (0:2). Bochumer Tore von Manuel Wintzheimer (14. Minute) und Simon Zoller (28.) besiegelten die siebte Niederlage im 17. Spiel für Hannover, das sich mit nur 20 Zählern wieder nach unten orientieren muss. Die nun punktgleichen Bochumer zogen in der Tabelle vorbei.

Zuletzt hatte 96 zweimal in Serie gewonnen. Das Spiel in Bochum war indes wieder ein Rückschritt für das Team von Coach Kenan Kocak, für das nur Marvin Duksch traf (65.). Die Gäste wehrten sich allerdings nach einer ganz schwachen ersten Hälfte gegen die Pleite. Nach einer deutlichen Leistungssteigerung nach der Pause wäre mehr drin gewesen, allerdings ließ 96 auch beste Chancen liegen.

Erzgebirge Aue - SSV Jahn Regensburg 1:0 (1:0)

Aue begann zurückhaltend. Regensburg setzte das erste Achtungszeichen, als Stürmer Andreas Albers aus gut zehn Metern an Aues Schlussmann Martin Männel scheiterte. Nach 13 Minuten jubelten dann die Sachsen, allerdings nur kurz: Marko Mihojevic drückte den Ball über die Linie, stand aber im Abseits. In der 24. Minute hatte Calogero Rizzuto innerhalb von wenigen Sekunden gleich doppelt Pech. Erst scheiterte er an der Latte, anschließend landete sein Abschluss am Pfosten.