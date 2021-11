2. Liga kompakt: Werder beendet Mini-Krise dank Doppelschlag - Kiel dreht Spiel in 96 Sekunden

1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 1:2 (1:0)

Bundesliga-Absteiger Werder Bremen hat dank einer starken Aufholjagd beim 1. FC Nürnberg seine Mini-Krise beendet und nach drei sieglosen Spielen in Folge den ersten Sieg eingefahren. Beim 1. FC Nürnberg gewann der Nordklub dank der späten Treffer von Niclas Füllkrug (80.) und Leonardo Bittencourt (88.) nach dem Gegentor durch Nikola Dovedan (19.) mit 2:1 (0:1). Die Norddeutschen agierten bis zur Schlussphase unglücklich, vergaben viele Chancen und scheiterten immer wieder an FCN-Keeper Christian Mathenia. Pechvogel des Tages schien Werder-Stürmer Marvin Ducksch, der gleich zweimal das Aluminium traf, zu werden: Erst scheiterte der Ex-Hannoveraner im Eins-gegen-Eins gegen Mathenia. der den Ball noch an die Latte lenken konnte (10.), dann setzte der Bremer einen Freistoß aus gut 23 Metern an den Pfosten (71.). Die Bremer gaben jedoch nie auf, zudem bewies Trainer Markus Anfang ein glückliches Händchen: Den Siegtorschützen Bittencourt wechselte er erst in der 63. Minute ein.

Anzeige