2. Liga kompakt: Werder gewinnt Sieben-Tore-Spektakel in Paderborn - Darmstadt nun Spitzenreiter

Schiedsrichter Tobias Welz hatte nach zwölf Minuten auf Foulelfmeter entschieden und der Paderborner Sven Michel das Duell mit Werder-Keeper Jiri Pavlenka verloren. Doch Marco Friedl war offenbar zu früh in den Strafraum gelaufen, was zu einer Wiederholung des Versuchs führte. Nun schnappte sich Muslija den Ball und verwandelte (15.). Nachdem Marvin Ducksch das zwischenzeitliche 1:1 gelungen war (35.), schlug Muslija erneut zu. Dieses Mal machte er es kunstvoll und versenkte einen Schlenzer im Netz (38.). Nach der Pause erhöhte Felix Platte mit einem weiteren Traumtor. Der Angreifer überraschte Pavlenka mit einem Schuss aus gut 40 Metern (57.). Doch Werder gab sich nicht geschlagen und drehte auf. Romano Schmid (59.) und Niclas Füllkrug (66.) sorgten noch für den Ausgleich - jeweils mit sehenswerten Toren. Vier Minuten vor dem Ende sorgte Ömer Toprak dann sogar noch für den Sieg der Norddeutschen.

FC Ingolstadt - Darmstadt 98 0:2 (0:1)

Darmstadt 98 hat die Tabellenführung in der 2. Liga übernommen. Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht kam bei Schlusslicht FC Ingolstadt zu einem 2:0 (1:0) und nutzte damit den Patzer des bisherigen Spitzenreiters FC St. Pauli, der das Derby beim Hamburger SV am Freitagabend verloren hatte. Für den Sieg beim FCI sorgten Tim Skarke (15.) und Aaron Seydel (82.). Während Darmstadt für das Duell mit dem HSV am kommenden Spieltag gerüstet scheint, wird die Lage für Ingolstadt immer prekärer. Im vierten Spiel unter Rüdiger Rehm, der sich in dieser Saison bereits als dritter Trainer an der Aufgabe versuchen darf, gab es die dritte Niederlage. Der Rückstand auf den rettenden 15. Tabellenplatz beträgt zehn Punkte.