2. Liga kompakt: Werder Bremen und Schalke 04 marschieren im Gleichschritt in Richtung Aufstieg

Werder Bremen - Karlsruher SC 2:1 (0:0)

Werder Bremen eilt in der 2. Liga weiter von Erfolg zu Erfolg. Am Samstagnachmittag kamen die Hanseaten zu einem 2:1 (0:0) gegen den Karlsruher SC und gewannen damit auch die sechste Partie unter Trainer Ole Werner. Marvin Ducksch brachte Werder in der 51. Minute in Führung, Philipp Hofmann besorgte kurz darauf den Ausgleich (59.). Anthony Jung gelang eine knappe Viertelstunde vor dem Ende dann der Siegtreffer für die Bremer (76.), die sich vorerst auf den zweiten Tabellenplatz verbesserten. Pokal-Viertelfinalist Karlsruhe rangiert nach der Niederlage weiter im Niemandsland des Klassements.

