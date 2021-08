2. Liga kompakt: Werder geht gegen Paderborn unter – Darmstadt-Gala gegen Ingolstadt, Rostock holt Punkt

Werder Bremen - SC Paderborn 1:4 (0:3)

Werder Bremen hat gleich am dritten Spieltag der neuen Zweitliga-Saison einen empfindlichen Dämpfer hinnehmen müssen. Der Bundesliga-Absteiger verlor am Sonntag gegen den SC Paderborn deutlich mit 1:4 (0:3). Nahezu entschieden war die Partie bereits nach 45 Minuten. Der im Strafraum sträflich alleingelassene Felix Platte sorgte per Kopf für den frühen Führungstreffer der Gäste (9.). Nur acht Zeigerumdrehungen später war es erneut Platte, der die Nachlässigkeiten in der Bremer Hintermannschaft eiskalt ausnutzte und nach einem Ausrutscher von Verteidiger Marco Friedl zum 2:0 nachlegte (17.). Die Hanseaten waren in der Folge zwar bemüht, blieben aber weitestgehend glücklos. So verpasste Niclas Füllkrug von der Strafraumgrenze erst den Anschluss (31.), dann erhöhte Sven Michel vor der Halbzeit sogar auf 3:0 für die Ostwestfalen (36.).

In Durchgang zwei deutete sich aus Sicht des Absteigers zunächst Besserung an. Niklas Schmidt verkürzte nur kurz nach Wiederanpfiff nach einem schnell vorgetragenen Angriff auf 1:3 (52.). Die passende Antwort der Paderborner ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Ron Schallenberg nutzte einmal mehr die mangelhafte Zuordnung in der Werder-Defensive und stellte nach einer Ecke unbedrängt den alten Abstand wieder her (55.). Paderborn ließ sich nicht mehr von der Siegerstraße abbringen, blieb auch im dritten Liga-Spiel ohne Pleite und sprang auf Rang fünf. Werder stürzt durch die erste Saisonpleite indes auf den elften Platz ab.