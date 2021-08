2. Liga kompakt: Weydandt schießt Hannover zum ersten Sieg - Kiel gibt Dreier bei Holtby-Debüt aus der Hand

Fortuna Düsseldorf - Holstein Kiel 2:2 (1:1)

Der nächste Rückschlag nach drei 0:3-Niederlagen in Folge. Holstein Kiel hat am Freitagabend bei Fortuna Düsseldorf einen Sieg aus der Hand gegeben und trotz zweimaliger Führung nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus. Die Kieler, die in der Relegation zur Bundesliga am 1. FC Köln gescheitert waren, gingen früh durch Alexander Mühling (5. Minute) in Führung. Khaled Narey (40.) erzielte noch vor der Pause den Ausgleich für die Gastgeber, die insgesamt mehr vom Spiel hatten. Mit der bisher besten Saisonleistung und der richtigen Einstellung kämpften sich die Nordlichter in der zweiten Halbzeit jedoch wieder in Front. Der von Schalke 04 verpflichtete Steven Skrzybski (65.) erzielte den umjubelten Treffer zum 2:1. Die Mannschaft von Trainer Ole Werner musste gegen aggressive und offensivstarke Düsseldorfer lange um den Sieg zittern - und gab ihn schließlich aus der Hand: Kristoffer Peterson (87.) sicherte den Düsseldorfern einen verdienten Punkt. Kiel springt durch den Punkt immerhin auf Platz 17. Düsseldorf muss weiter auf den ersten Heimsieg warten und ist Tabellen-Elfter.

