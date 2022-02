2. Liga kompakt: Zauber-Tor bringt Hannover Big Points - Aue gibt Sieg aus der Hand

Hannover 96 - Holstein Kiel 2:0 (0:0)

Hannover 96 hat fünf Tage vor dem DFB-Pokal-Viertelfinale gegen RB Leipzig ein Erfolgserlebnis gefeiert und den Vorsprung auf die Abstiegsplätze vergrößert. Die Niedersachsen gewannen am Freitagabend unter widrigen Platzverhältnissen in der HDI-Arena mit 2:0 (0:0) gegen Holstein Kiel und zogen mit dem Nordrivalen in der Tabelle nach Punkten gleich. Sebastian Kerk (65.) und Niklas Hult (72.) trafen für die Mannschaft von Christoph Dabrowski - Hult besonders kurios. Der Schwede wähnte sich bei einem verunglückten Distanzschuss von Mark Diemers im Abseits, hielt einfach die Hacke hin - und traf künstlerisch ansprechend ins Tor. Als Hult mitgeteilt wurde, dass der Treffer regulär war, zeigte sich der 96er überrascht und jubelte besonders intensiv. Hannover bleibt zwar Tabellen-Zwölfter, hat aber nun sechs Punkte Vorsprung auf dem Regelationsplatz, Kiel bleibt dank der besseren Tordifferenz vorerst auf Rang elf. Anzeige

Vor Anpfiff wurden in Hannover wie auch im Parallelspiel in Paderborn Gedenkminuten abgehalten. Bei den Begegnungen setzten Mannschaften und Zuschauer ein Zeichen für den Frieden und der Anteilnahme in der Ukraine-Krise. In Hannover wurde zudem auf den üblichen Einlaufsong verzichtet. Stattdessen wurde "Imagine" von John Lennon gespielt. Der Song war im März 1971 während des Vietnamkrieges entstanden und hat sich zu einem Protestsong und einem Symbol für Hoffnung entwickelt.

SC Paderborn - FC Erzgebirge Aue 3:3 (1:0)

Tabellen-Schlusslicht Erzgebirge Aue hat seine Niederlagenserie (zuletzt vier Pleiten in Folge) beendet, aber einen fast sicheren Sieg hergeschenkt. Last-Minute-Wahnsinn in Paderborn: Aue lag bis zur 90. Minute mit 3:1 in Führung, dann gelangen dem SC noch zwei Treffer durch Kemal Ademi (90.) und Marcel Correia (90.+2) zum glücklichen Ausgleich. Die Sachsen um ihren neuen Trainer Pavel Dotchev münzten den 0:1-Pausenrückstand überraschend in ein 3:1 bis Mitte der zweiten Hälfte. Aue ließ sich durch den Gegentreffer von Dennis Srbeny (26.) nicht beirren und drehte in der zweiten Halbzeit innerhalb von 89 Sekunden das Spiel komplett: Dima Nazarov (63./Handelfmeter) und Ben Zolinski (65.) brachten die Veilchen auf die Siegerstraße, Nazarov (70./Foulelfmeter) machte mit seinem zweiten Strafstoßtreffer gefühlt schließlich alles klar. Doch Paderborn kam tatsächlich noch zurück in der Schlussphase und schaffte das Remis.