In bester Laune präsentierte sich FCN-Coach Robert Klauß vor dem Heimspiel gegen Dynamo Dresden in der 2. Bundesliga. Kein Wunder, denn mit vier Siegen in Serie hat der 1. FC Nürnberg einen Lauf. Trotzdem bremste der Trainer die Erwartungen der Fans, die vom Aufstieg ins Oberhaus träumen. "Das ist eine Momentaufnahme, und das ist auch schön, aber wir müssen weiter zu hundert Prozent an unsere Leistung rankommen", sagte Klauß vor dem Duell am Sonntag (13.30 Uhr, Sky). Auch wenn er seine Mannschaft als "relativ fokussiert" wahrnimmt, erwartet der 37-Jährige keinen Selbstläufer gegen den 16. der Liga. "Gegen vermeintlich richtig gute Gegner haben sie sehr gute Leistungen abgerufen", sagte Klauß. Anzeige

Holstein Kiel will sich indes im richtungsweisenden Heimspiel gegen den FC Ingolstadt auch von Corona nicht stoppen lassen. Ungeachtet des Ausfalls von Cheftrainer Marcel Rapp, dessen Assistenten Dirk Bremser und von vier nicht genannten Mitgliedern aus dem Team oder dessen Umfeld peilt die KSV am Sonntag gegen den Tabellenletzten nach vier Niederlagen in Serie wieder einen Sieg an, um den Abstand zur Abstiegszone zu vergrößern. Für Rapp wird der Ex-Profi und heutige Assistent Fabian Boll auf der Bank sitzen. Im dritten Spiel trifft Jahn Regensburg auf den SC Paderborn.

Liveticker: Zweite Liga in der Konferenz am Sonntag, 20. März