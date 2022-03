Darmstadt 98 will im Aufstiegsrennen vorlegen und am Freitagabend mit einem Sieg gegen Sandhausen vorübergehend an Werder Bremen vorbei auf Platz eins ziehen. Außerdem will Hansa Rostock mit einem Sieg an Holstein Kiel vorbeiziehen. Die Spiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.