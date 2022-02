Der Hamburger SV und Holstein Kiel wollen ihren Aufschwung in der 2. Bundesliga fortsetzen. Allerdings muss Verfolger HSV im Top-Match am Sonntag (13.30 Uhr, Sky) bei Spitzenreiter SV Darmstadt 98 Führungsspieler Sonny Kittel ersetzen, der wegen einer Gelbsperre pausieren muss. Den Ausfall seines Topscorers will Trainer Tim Walter im Verbund lösen. "Wir werden versuchen, es über das Team zu steuern", sagte der Coach.

Hansa will nach sieben sieglosen Liga-Spielen in Serie endlich wieder gewinnen. "Wir haben ordentlich Hunger, diesen Bock umzustoßen", sagte Härtel am Freitag vor dem Duell mit der SG Dynamo am Sonntag. Man wisse aber, dass die Dresdner in der aktuellen Saison gerade zu Hause richtig gute Leistungen abgeliefert hätten. Die Rostocker haben aus den vergangenen sieben Partien nur vier Punkte geholt und sechs Tore erzielt. Der Verein steht auf Tabellenplatz 14 – vier Punkte von der Abstiegsrelegation entfernt.