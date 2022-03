Der FC St. Pauli möchte am heutigen Samstag bei Dynamo Dresden den dritten Sieg in Serie und damit weitere Punkte im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg holen. Die beiden Mannschaften trafen in der laufenden Spielzeit bereits zwei Mal aufeinander. Beide Male gewannen die Hamburger. In der 2. Bundesliga siegte St. Pauli im Oktober mit 3:0. Im selben Monat trafen Dynamo und St. Pauli auch im DFB-Pokal aufeinander. Dabei setzten sich die Hamburger in der Verlängerung mit 3:2 durch.

