Vier Tage nach der großen Pokal-Überraschung gegen Gladbach ist Hannover 96 am Sonntag (13.30 Uhr, Sky) in der 2. Bundesliga gegen Dynamo Dresden gefordert. "Ich bin niemand, der Euphorie bremsen möchte, sondern ganz im Gegenteil: Ich möchte die Euphorie für die kommenden Aufgaben mitnehmen", sagte Trainer Christoph Dabrowski am Freitag. Unter dem Nachfolger von Jan Zimmermann gewannen die Niedersachsen vier von fünf Pflichtspielen. Dabrowskis Erklärung für seinen erfolgreichen Start: "Es war wichtig, kurzfristig Ergebnisse zu holen. Denn Ergebnisse stärken das Selbstvertrauen, Ergebnisse geben Kraft und Ergebnisse sorgen dafür, dass man etwas entwickeln kann." Darauf wollen die 96er auch gegen Dresden aufbauen. "Das ist der Liga-Alltag. Da brauchen wir unbedingt Punkte", sagte er.

Holstein Kiel will seinen Aufwärtstrend parallel fortsetzen. Eine Woche nach dem starken Auftritt beim Aufstiegsaspiranten Schalke 04 (1:1) müssen die Norddeutschen am Sonntag allerdings erneut auswärts ran – diesmal beim SSV Jahn Regensburg, der sich auch noch Chancen in der Spitzengruppe ausrechnet. Das Hinspiel-0:3 hat für Coach Marcel Rapp, der damals noch nicht im Amt war, keine Bedeutung. "Wir haben uns mittlerweile gefangen, sind gefestigt und reisen voller Selbstvertrauen nach Regensburg", meinte Rapp. Er muss allerdings auf den erkrankten Kapitän Hauke Wahl sowie verletzungsbedingt auf Mikkel Kirkeskov und Jonas Sterner verzichten.