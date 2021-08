Der Hamburger SV sucht am Samstagmittag in der 2. Bundesliga in Heidenheim den Weg aus der Mini-Krise. Holstein Kiel will gegen Aue den ersten Saison-Sieg. Und Hannover 96 muss in Darmstadt den Abgang von Marvin Ducksch kompensieren. Die Partien in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.