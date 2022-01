Drei Tage nach umjubelten Viertelfinaleinzug steht für die Pokal-Helden des Hamburger SV und des FC St. Pauli mit dem Stadtderby schon das nächste sportliche Highlight an. Beide Teams treffen am Freitag (18.30 Uhr, Sky) im Volksparkstadion aufeinander. Die bisherige Zweitliga-Bilanz seit dem Abstieg im Mai 2018 ist für den HSV verheerend: St. Pauli hat in sieben Partien (4/2/1) klar die Nase vorn und ist seit fünf Spielen gegen den Nachbarn unbesiegt. Die Ausgangsposition ist beim Blick auf die Tabelle vor dem 20. Spieltag klar: St. Pauli will die Tabellenführung mit dem nächsten Dreier untermauern. Gewinnt der HSV, käme er bis auf drei Zähler an den Stadtrivalen heran. Anzeige

Fortuna Düsseldorfs Trainer Christian Preußer gab sich indes vor dem auch für ihn sehr wichtigen Parallelspiel gegen den 1. FC Nürnberg am Freitag betont locker. "Wir blenden die Umstände aus. Entscheidend ist: Wir müssen aus der Situation herauskommen. Das schaffen wir nicht, wenn wir uns nur Gedanken über ein 'was wäre, wenn' machen würden", sagte Preußer. Der ehemalige Bundesligist ist aktuell nur Tabellen-14. und befindet sich mitten im Kampf gegen den Abstieg. Erwartet wird, dass Preußer bei einer weiteren Niederlage am Freitag gehen muss. "Wichtig ist, dass jeder seinen Job erledigt. Alles andere ist nicht zielführend", sagte der 37-Jährige