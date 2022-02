Der Hamburger SV kann mit einem Sieg über den Nordrivalen Werder Bremen die Tabellenführung in der 2. Bundesliga übernehmen. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter möchte am Sonntag (13.30 Uhr, Sky) im heimischen Volksparkstadion ihre Aufstiegsambitionen untermauern. Lediglich einen Punkt liegen die Hamburger hinter den Bremern. Die Gäste von der Weser sind seit acht Spielen unbesiegt. In dieser Zeit haben sie mit ihrem neuen Trainer Ole Werner sieben Siege und ein Unentschieden eingefahren und sprangen vom zehnten Platz an die Spitze. Auch die Hamburger verweisen auf eine lange Erfolgsserie: Sie sind seit sieben Spielen (5 Siege, 2 Unentschieden) ohne Niederlage. Anzeige

109 Mal standen sich beide Teams in Punktspielen gegenüber. Werder hat 39 Siege, der HSV 35. 25.000 Fans sind am Sonntag im Volksparkstadion zugelassen. Die Karten sind komplett verkauft. Die Emotionen schlagen hoch in den Hansestädten. Man kennt sich, mag sich aber nicht so. "Ich glaube zu fühlen, was in beiden Städten abgeht", sagte HSV-Trainer Tim Walter. "Es ist ein großes Spiel, ein gutes Spiel." In Heidenheim will der FCH mit einem Sieg über Sandhausen im Aufstiegsrennen bleiben. Fortuna Düsseldorf und Jahn Regensburg duellieren sich um Punkte gegen den Abstieg.