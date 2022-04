Zweimal Abstiegskampf in der 2. Bundesliga am Freitagabend: Jahn Regensburg will gegen Schlusslicht Ingolstadt die 40-Punkte-Marke knacken. Gleiches gilt für Hansa Rostock auswärts bei Fortuna Düsseldorf. Die Spiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.