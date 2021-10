Trainer Christian Eichner sieht den Karlsruher SC im Spiel beim SSV Jahn Regensburg nicht als großen Außenseiter. Zwar standen die Gastgeber aus der Oberpfalz vor dem neunten Spieltag an der Spitze der 2. Bundesliga - und der KSC auf Rang neun. "Dennoch glaube ich, dass es zwei Mannschaften sind, die sich in einer normalen Saison auf Augenhöhe begegnen", sagte Eichner einen Tag vor der Partie am Samstag (13.30 Uhr/Sky). Auch Jahn-Trainer Mersad Selimbegovic erwartet eine "brutal schwere Aufgabe".

Im Nordduell zwischen Holstein Kiel und Hansa Rostock kommt es indes noch nicht zu einem Debüt: Der neue Holstein-Trainer Marcel Rapp, der Ole Werner beerbt und die "Störche" wieder in die obere Tabellenhälfte führen soll, wird erst am Montag vorgestellt. Daher sitzt am Samstag noch ein letztes Mal Interimstrainer Dirk Bremser auf der Bank und will an den Überraschungserfolg gegen Paderborn vor einer Woche (2:1) anknüpfen. Im dritten Spiel will Padeborn in Düsseldorf zurück in die Erfolgsspur finden.