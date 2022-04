Ausgerechnet in der entscheidenden Phase der 2. Bundesliga spielt der Hamburger SV bei einem Rivalen, gegen den er noch nie im Unterhaus gewonnen hat. Am Sonntag (13.30 Uhr, Sky) müssen die Hamburger beim Nordrivalen Holstein Kiel antreten. Von den bisherigen Zweitliga-Partien haben die Schleswig-Holsteiner zwei gewonnen, fünf Spiele endeten unentschieden. Das Team von Coach Tim Walter braucht Siege, um in den verbleibenden sechs Saisonspielen ihre Chance auf den Aufstieg in die Bundesliga zu wahren. Doch auch für die KSV Holstein ist jeder Punktgewinn von immenser Bedeutung. Sie hat nur eine Differenz von sechs Punkten auf die Abstiegsrelegation und will die Gefahr frühzeitig bannen. Anzeige

Im Parallelspiel zwischen dem SV Sandhausen und Dynamo Dresden kommt es indes zum direkten Kellerduell: Dynamo-Trainer Guerino Capretti geht mit "einem Gefühl der Zuversicht" in das Spiel gegen den Tabellennachbarn. Daran würde auch die seit elf Spielen anhaltende Sieglosserie und das damit verbundene Abrutschen auf den Relegationsrang 16 nichts ändern. "Die Konstellation ist speziell, aber ich versuche den Jungs den Druck zu nehmen", erklärte der 40-Jährige. Mit Innenverteidiger Tim Knipping befindet sich im Kader der Sachsen ein Spieler, der einst selbst für die Sandhäuser aufgelaufen ist. Dynamos Kapitän war zwischen 2016 und 2019 für die Baden-Württemberger aktiv. "Ich hatte eine überwiegend schöne Zeit in Sandhausen. Der Verein hat mir die Chance gegeben, in der 2. Liga Fuß zu fassen", sagte Knipping. Im dritten Spiel empfängt der SC Paderborn den KSC.