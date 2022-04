Mitten im Aufstiegsrennen hadert Nürnbergs Trainer Robert Klauß mit wenig erfreulichen Erinnerungen. Vor dem Duell gegen den SV Sandhausen am Sonntag (13.30 Uhr, live mit Sky Ticket/Anzeige) in der 2. Bundesliga denkt der 37-Jährige auch an das Hinspiel. Die Spielidee sei beim 2:1-Erfolg in der Fremde in Ordnung gewesen, "aber die Umsetzung war schon relativ kacke bis zur 70. Minute", sagte Klauß am Freitag. Erst in der Schlussphase drehte der FCN damals die Partie. Am Sonntag soll es dringend anders laufen. In den letzten vier Spielen der Saison ist für die Franken, die mit einem Sieg bis auf einen Punkt an Darmstadt 98 auf dem Relegationsrang ziehen könnten.

