Der SC Paderborn und Heidenheim kämpfen in der 2. Bundesliga am Samstagmittag um Anschluss an die Aufstiegsränge. Auch der 1. FC Nürnberg schielt auswärts in Aue nach oben. Schlusslicht Ingolstadt empfängt indes Dynamo Dresden. Die Spiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.