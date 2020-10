Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem SC Paderborn, Holstein Kiel, VfL Osnabrück und 1. FC Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg will in der 2. Bundesliga endlich seinen zweiten Saisonsieg feiern. Der fränkische Traditionsverein tritt am Samstag (13 Uhr, Sky) bei Aufsteiger Eintracht Braunschweig an. Seinen zweiten Saisonsieg hat der SSV Jahn Regensburg längst in der Tasche. Die Oberpfälzer wollen bei Absteiger SC Paderborn ihren guten Start ausbauen. "Wichtig ist, dass wir an uns glauben", sagte Coach Mersad Selimbegovic.