Holstein Kiel will an die vor Weihnachten erzielten Erfolge in der 2. Bundesliga anknüpfen. "Ich hoffe, dass es für uns so weitergeht, wie wir vor der Winterpause aufgehört haben", sagte Stürmer Benedikt Pichler vor dem Gastspiel am Sonntag (13.30 Uhr, Sky) bei Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04. Aus den letzten vier Punktspielen des Jahres 2021 hatten die Norddeutschen sieben Zähler gesammelt, darunter Siege gegen Werder Bremen und den FC St. Pauli. Auch vom Aufstiegskandidaten aus Gelsenkirchen will das Team von Trainer Marcel Rapp nicht mit leeren Händen nach Hause kommen, um nicht wieder in die Gefahrenzone abzudriften. Die Schalker sind nach den Spielen der Konkurrenz allerdings nur noch Fünfter und brauchen dringend Punkte, um Anschluss an die Spitzengruppe zu halten.

