Interimscoach Mike Büskens steht in seinem ersten Spiel mit dem Zweitligisten FC Schalke 04 am Sonntag beim FC Ingolstadt (13.30 Uhr, Sky) nicht an der Seitenlinie. Der 53 Jahre alte Nachfolger des in der Vorwoche entlassenen Dimitrios Grammozis muss wegen seiner Covid-19-Infektion weiter in häuslicher Isolation bleiben, wie der Verein am Sonntag mitteilte. Büskens wird beim Tabellenletzten durch Co-Trainer Matthias Kreutzer vertreten, dem die Ex-Profis Tim Hoogland und Gerald Asamoah assistieren.

Die Voraussetzungen für die angestrebte Aufholjagd der Schalker im Aufstiegsrennen sind unabhängig von der Corona-Infektion des Düsseldorfers nicht gerade die besten. Neun Spieltage vor dem Saisonende rangiert der Absteiger sechs Punkte hinter den Aufstiegsplätzen. "Wenn wir noch eine gute Chance haben wollen, brauchen wir eine überdurchschnittliche Punktausbeute", sagte Büskens. "Wir werden alles dafür tun, noch eine gute Rolle in der Tabelle zu spielen." Ein Sieg am Sonntag ist eigentlich Pflicht. Gleiches gilt auch für den 1. FC Nürnberg, der zuletzt per Aufholjagd zurück ins Aufstiegsrennen gekommen ist und in Hannover spielt. Im drittten Spiel empfängt der KSC Jahn Regensburg.