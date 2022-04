Elf Meisterschaften, elf Pokalsiege – und jede Menge Tradition. Im renommiertesten Fußball-Unterhaus der vergangenen Jahre steht ein Showdown mit beachtlicher Strahlkraft an. Das Duell der einstigen Champions-League-Dauergäste FC Schalke 04 und Werder Bremen am Samstag (13.30 Uhr, live mit Sky Ticket/Anzeige) stellt so manche Bundesliga-Partie in den Schatten. Erstmals seit Mitte Januar 2020 ist die Arena des Revierklubs mit 62.271 Fans ausverkauft. Die neu entfachte königsblaue Euphorie versetzt selbst einen altgedienten Schalker wie Mike Büskens ins Schwärmen: "Das ist fantastisch. Schön zu sehen, wie geschlossen dieser Verein in der jetzigen Phase ist." Anzeige

Rechtzeitig vor dem Saisonfinale hat sich Schalke nach zuvor eher dürftigen Zweitliga-Monaten in eine glänzende Ausgangsposition manövriert. Mit einem Sieg gegen den nur zwei Punkte schlechteren Verfolger Bremen könnte die Tabellenführung gefestigt werden. "Das ist für alle elektrisierend. Jeder Fußballer wünscht sich so ein Highlight", sagte Sportdirektor Rouven Schröder vor dem Kräftemessen der beiden Bundesliga-Absteiger. Parallel will der HSV seine Restchance auf den Aufstieg bei Jahn Regensburg wahren. Für den 1. FC Heidenheim, der in Kiel antritt, ist der Aufstieg wohl nur noch theoretisch möglich.