Im Schatten des Kriegs gegen die Ukraine und der Distanzierung vom russischen Hauptsponsor Gazprom will der FC Schalke 04 am Samstag beim KSC wichtige Punkte im Aufstiegsrennen sammeln. St. Pauli strebt in Ingolstadt an die Tabellenspitze. Und Hansa Rostock trifft auf Nürnberg. Die Spiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.