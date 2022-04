Der FC St. Pauli will im Aufstiegsrennen am Samstag mit einem Sieg in Sandhausen vorlegen. Dynamo Dresden stemmt sich im Spiel gegen Kiel gegen den Abstieg. Und Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf duellieren sich um wichtige Punkte für die endgültige Rettung. Die Spiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.