Mit einem Heimsieg gegen den SV Sandhausen will WerderBremen den heißen Saison-Endspurt in der 2. Bundesliga einläuten und den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg machen. "Wir sind so bereit, wie man nur bereit sein kann", sagte Bremens Trainer Ole Werner am Freitag zur Stimmung in seinem Team, das sich nach Patzern der Konkurrenz an der Tabellenspitze auf zwei Punkte absetzen könnte. "Das gilt für mich, aber auch für uns allgemein. Jetzt geht es darum, Woche für Woche seine Leistung auf den Platz zu bringen", sagte Werner vor der Partie am Sonntag (13.30 Uhr, Sky).

