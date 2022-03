Ole Werner weiß, wie schwer das Spiel am Sonntag wird. Nach dem emotionalen Derbysieg beim HSV steht im Heimspiel gegen Dynamo Dresden (13.30 Uhr, Sky) wieder der Liga-Alltag an. "Unser Sieg hier war nur etwas wert, wenn wir ihn gegen Dresden bestätigen", sagte Werner daher bereits unmittelbar nach dem 3:2 in Hamburg. Doch zu mehr Warnungen sah Werner in dieser Woche keinen Anlass. "Ich musste nicht noch einmal die Sinne schärfen. Die waren von Anfang der Woche an geschärft", sagte Werner. Mit einem Sieg soll es für die Grün-Weißen zurück an die Tabellenspitze gehen. Anzeige

In Düsseldorf kommt es im Parallelspiel zum Kellerduell: Der FC Ingolstadt will den nominell stärksten Sturm von Fortuna Düsseldorf mit Rouwen Hennings und Daniel Ginczek permanent beschäftigen. Trainer Rüdiger Rehm kündigte an, die beiden erstligaerfahrenen Angreifer "immer wieder ins Laufen bringen" zu wollen. Das Duo ganz auszuschalten, sei aber "nicht immer möglich". Der Tabellenletzte aus Ingolstadt steht auch vor dem 25. Spieltag unter hohem Druck. Elf Zähler fehlen den Schanzern auf Relegationsplatz 16. Etwa 20 Punkte müsse seine Mannschaft für den erhofften Klassenverbleib noch holen, rechnete Rehm vor. Im dritten Spiel will Erzgebirge Aue gegen Jahn Regensburg ebenfalls Punkte gegen den Abstieg sammeln.