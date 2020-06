2. Liga im Liveticker: Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld trifft auf Darmstadt 98

Den Aufstieg in die Bundesliga kann Arminia Bielefeld keiner mehr nehmen. Spannend bleibt aber noch die Frage nach den Mitaufsteigern. Arminias nächster Gegner SV Darmstadt gehört ebenfalls zu den Top-Teams. Für einen möglichen Relegationsplatz müsste aber noch einiges passen. In Ostwestfalen müssen am Donnerstagabend drei Punkte her (20.30 Uhr/Sky).