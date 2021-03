2. Liga im Liveticker: FC St. Pauli empfängt Hamburger SV am Millerntor

Vor dem 105. Hamburger Stadtderby zwischen dem FC St. Pauli und dem HSV wagt kaum jemand, das Ergebnis vorauszusagen. Was vor einigen Wochen noch eine klare Angelegenheit schien, ist mittlerweile völlig offen. Der entthronte Spitzenreiter HSV geht aufgrund seiner Tabellenposition am Montag (20.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) als Favorit ins Spiel.

Der HSV ist Vierter und hat 14 Punkte mehr auf dem Konto als der Zwölfte St. Pauli. Aber die Tendenz spricht für die Millerntor-Mannschaft: Sie hat in der Rückrunde der 2. Fußball-Liga zwölf Zähler und damit doppelt so viele wie der HSV geholt.