Zwischen Aufstieg oder gar nichts - der Hamburger SV steht vor einem großen und spannenden Finale in der 2. Bundesliga. Die Norddeutschen bestreiten am Sonntag (15.30 Uhr, live mit Sky-Ticket[Anzeige]) beim FC Hansa Rostock ihr wichtigstes Spiel der Saison. "Wir wollen aufsteigen", sagte Trainer Tim Walter. Der HSV braucht einen Sieg, um zumindest die Relegation sicher zu erreichen. Platz zwei und damit der direkte Aufstieg sind auch noch drin - allerdings muss dazu Werder Bremen sein Heimspiel gegen Jahn Regensburg verlieren. Dann wären die Hamburger bei eigenem Sieg aufgrund der besten Tordifferenz in der 2. Liga an den punktgleichen Bremern vorbei und nach vier Jahren wieder erstklassig.

