2. Liga im Liveticker: Hamburg-Derby zwischen dem FC St. Pauli und HSV

Für das brisante Stadtduell beim FC St. Pauli braucht HSV-Trainer Dieter Hecking keine besonderen Motivationstricks (So könnt ihr das Spiel live sehen!). "Vor einem Derby brauche ich niemanden wachzurütteln. Um 20.30 Uhr sollte bei allen der Wecker geklingelt haben", sagte der erfahrene Coach des Hamburger SV.

Aus seinem runderneuerten Kader will Hecking erst recht eine hochmotivierte Elf aufbieten, die vom Lokalrivalen erneut drei Punkte mitnimmt und damit den sehr guten Saisonstart krönt. Er erwartet gerade nach der klaren Niederlage im März einen motivierten Gegner, der es "besser machen will", wie es der Trainer formulierte. Genau so sieht es auch sein Kollege Jos Luhukay, dessen Team zuletzt vier Punkte aus zwei Spielen holte und einen klaren Aufwärtstrend zeigte: "Ein Derby gibt immer eine besondere Stimulanz. Wir freuen uns auf ein reizvolles Spiel gegen die beste Mannschaft der Liga und werden unsere Chance suchen", fügte der Niederländer hinzu.