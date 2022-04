Interimstrainer Mike Büskens geht trotz des schweren Restprogramms des FC Schalke 04 mit Zuversicht in den finalen Aufstiegskampf der 2. Bundesliga. "Aus meiner Sicht überwiegen bei unserem Restprogramm eindeutig die Chancen, weil wir direkt Einfluss auf die Tabellenkonstellation nehmen können. Das Team macht einen sehr fokussierten Eindruck", sagte der Coach des Tabellenvierten den Ruhr Nachrichten. In den sieben Spielen bis zum Saisonende trifft der Revierklub noch auf Heidenheim (9. April), Darmstadt (17. April), Bremen (23. April), St. Pauli (7. Mai) und Nürnberg (15. Mai) und damit auf gleich fünf direkte Konkurrenten. Am Freitagabend macht aber erst einmal das Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden auf dem Programm (18.30 Uhr, Sky).

Dresden für die Partie auf Torjäger Christoph Daferner verzichten. Wie Trainer Guerino Capretti unter der Woche bekannt gab, wurde Daferner positiv auf das Coronavirus getestet und befindet sich in häuslicher Quarantäne. Capretti, dessen Team im Jahr 2022 noch sieglos ist und auf Relegationsplatz 16 rangiert, betonte, dass man die Länderspielpause genutzt habe, um Inhalte zu verfestigen, aber auch neue Dinge zu probieren. Im zweiten Spiel am Freitag kommt es zum Kellerduell zwischen dem Tabellenletzten FC Ingolstadt und dem Letzten Erzgebirge Aue.

Liveticker: Zweite Liga in der Konferenz am Freitag, 1. April

Wer verliert, steigt ab? Ingolstadts Trainer Rüdiger Rehm misst dem Kellerduell wegweisende Bedeutung zu. Die Aussage von Trainerkollege Pavel Dotchev sei "sicher nicht ganz abwegig", meinte Rehm am Donnerstag. Er wolle sich aber darauf konzentrieren, "dass wir wieder in die Spur kommen und ein Spiel gewinnen." Dotchev hatte sich vor dem Gastspiel am Freitag bereits festgelegt: "Wer verliert, steigt ab." Die Schanzer sind mit 15 Punkten Tabellenletzter, Aue hat vier Zähler mehr auf dem Konto. Relegationsplatz 16 liegt für den FCI sieben Spieltage vor Schluss schon 13 Punkte weit weg. Man werde "um den letzten Strohhalm kämpfen", kündigte Rehm vor dem 300. Zweitligaspiel seines Vereins an.