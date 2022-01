Der SV Werder Bremen will am Samstag in der 2. Bundesliga den dritten Tabellenplatz erklimmen. Dafür braucht es einen Sieg beim SC Paderborn und parallel einen Ausrutscher des 1. FC Heidenheim in Rostock. Der Zweite Darmstadt spielt indes bei Schlusslicht FC Ingolstadt. Die Spiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.