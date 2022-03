Zweitliga-Aufsteiger FC Hansa Rostock geht trotz der anhaltenden sportlichen Misere mutig in das Auswärtsspiel am Samstag (13.30 Uhr, Sky) bei Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04. "Jedes Spiel gibt eine Chance. Wir wissen, dass es auf eine Schalke eine extrem schwierige Aufgabe wird, dennoch fahren wir dahin und werden alles versuchen, um Punkte mitzunehmen", sagte Trainer Jens Härtel am Freitag. Die Schalker hingegen brauchen im Aufstiegsrennen dringend einen Sieg.

Anzeige