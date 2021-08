Mit neuer Offensivkraft will Werder Bremen in der 2. Bundesliga am Sonntag gegen Hansa Rostock in die Spur finden. Jahn Regensburg und Dynamo Dresden wollen in ihren Spielen indes an den starken Saisonstart anknüpfen. Die Spiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.