2. Liga im Liveticker: Der VfL Osnabrück empfängt den SV Darmstadt

Im Montagabendspiel der 2. Bundesliga strebt der VfL Osnabrück den ersten Heimsieg der neuen Saison an. Gegen den SV Darmstadt 98 will der Aufsteiger heute ab 20.30 Uhr (So könnt ihr das Spiel live sehen!) an die starke Leistung aus dem DFB-Pokalspiel gegen den Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig anknüpfen. Trainer Daniel Thioune kann dabei erstmals auf seinen Neuzugang Joost van Aken setzen.