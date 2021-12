Neue Zweitliga-Marktwerte: HSV verliert – aber Talent Alidou größter Liga-Gewinner

Die erste Saisonhälfte in der 2. Bundesliga ist vorüber – und passend dazu gibt es neue Marktwerte. Das Portal transfermarkt.de hat einmal mehr die Spieler im Bundesliga-Unterhaus unter die Lupe genommen. Am Mittwochmittag wurden erstmals seit Saisonbeginn die Marktwerte aller Spieler der Liga geupdatet . Wie immer gab es einige große Gewinner – und auch viele Verlierer.

Im vor der Saison als "stärkste zweite Liga der Geschichte" propagierten Klassement taten sich die größten Favoriten zunächst schwer. So auch der Hamburger SV , der sich jüngst immerhin wieder auf den dritten Platz vorkämpfte, nachdem die Mannschaft von Trainer Tim Walter zwischenzeitlich nur Tabellen-Zehnter war. Insgesamt müssen die HSV-Stars daher auch einige Verluste bei den Marktwerten hinnehmen. Jeweils eine Million Marktwert verlieren etwa die weiter verletzten Leistungsträger Josha Vagnoman (jetzt 3 Mio. Euro) und Tim Leibold (jetzt 1,5 Mio. Euro). Einige Youngster können bei den "Rothosen" hingegen kräftig zulegen – darunter auch der größte Marktwert-Gewinner der Liga: Faride Alidou.

Der 20 Jahre alte Linksaußen hat sich in der Walter-Elf einen Stammplatz erkämpft und weist mit sechs Scorerpunkten in acht Spielen eine starke Quote auf. Zahlreiche Bundesligisten sollen Alidou bereits auf dem Zettel haben. Das schlägt sich auch im Marktwert nieder: Der Wert des U20-Nationalspielers klettert von 125.000 Euro auf 1,5 Millionen Euro – ein Anstieg von 1100 Prozent.