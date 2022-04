In der 2. Bundesliga steht zu Ostern ein Super-Sonntag auf dem Programm (13.30 Uhr, Sky). In zwei Sechs-Punkte-Spielen werden die Karten für die letzten Spieltage im Aufstiegsrennen gemischt: Der Tabellen-Dritte Werder Bremen (53 Punkte) trifft auf den Fünften 1. FC Nürnberg (49). Spitzenreiter Schalke 04 (53) spielt beim Vierten Darmstadt 98 (51). Für Nürnberg bietet sich in Bremen die vielleicht letzte Chance, noch entscheidend in das Aufstiegsrennen einzusteigen. Der FCN tritt allerdings mit großem Selbstvertrauen an: "Die wichtigste Erkenntnis für uns ist: wir können Spitzenspiele. Natürlich fahren wir mit einem gewissen Rückenwind dahin", sagte Trainer Robert Klauß nach dem Sieg gegen Darmstadt am letzten Wochenende.

