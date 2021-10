2. Liga kompakt: Schalke holt Last-Minute-Sieg in Hannover – Remis zwischen Paderborn und Regensburg

Hannover 96 – FC Schalke 04 0:1 (0:0) Simon Terodde muss sich noch gedulden, aber Schalke 04 darf jubeln. Beim Auswärtsspiel in Hannover am Freitagabend sicherten sich die Königsblauen erst in der Nachspielzeit drei Punkte. Dank des Last-Minute-Treffers von Innenverteidiger Marcin Kaminski zog das Team von Trainer Dimitrios Grammozis vorübergehend auf Relegationsrang drei. Terodde blieb hingegen wirkungslos und teilt sich den Rekord als bester Torschütze der Zweitliga-Historie vorerst weiter mit Ex-Hannoveraner Dieter Schatzschneider. Anzeige Der Bundesliga-Absteiger begann in der mit 39.500 Zuschauern besetzten HDI-Arena durchaus vielversprechend: Nach zwölf Minuten traf Youngster Mehmet Aydin vom Strafraumrand den Innenpfosten der Hannoveraner. Es blieb im ersten Durchgang allerdings die einzige Großchance der Königsblauen, die von kampfstarken 96ern sichtlich vor Probleme gestellt wurden. Die Hausherren hatten allerdings ihrerseits erneut große Probleme in der Spielgestaltung – kein einziger Torschuss stand für 96 zur Halbzeit auf der Tafel. Nach der Pause schien der Knoten bei Schalke plötzlich gelöst: Kaminski (53.) und Dominick Drexler (54.) scheiterten nach Ecken nur am bärenstarken Ron-Robert Zieler im Tor von Hannover.

Die Gastgeber mussten sich immer weiter fallen lassen. Schalke verzweifelte jedoch zunächst weiter an Zieler, der allerdings verletzt ausgewechselt werden musste (77.). Erst in der fünften Minute der Nachspielzeit erlöste Kaminski sein Team und brachte den mitgereisten königsblauen Anhang beben: Nach einem Einwurf bekam er den Ball vor Zieler-Ersatz Martin Hansen, nahm ihn mit der Hacke mustergültig an und tütete die drei Punkte mit einem kompromisslosen Drehschuss ins linke Eck ein.